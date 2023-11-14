Футболист «Рубина» рассказал, почему его клуб терял очки в первом круге

Сербский вингер казанского «Рубина» Лазар Ранджелович в команде ровно два месяца. Легионер порассуждал о том, почему в начале сезона казанцы потеряли довольно много очков и из-за этого шли периодически рядом с зоной вылета.

«Мы потеряли очень много очков из-за невезения. Это один из главных факторов. Но мы набрали ход и находимся на правильном победном пути. Думаю, постепенно вернем те очки, которые потеряли в начале сезона», - говорит футболист для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что «Рубин» не проигрывает уже на протяжении пяти матчей Премьер-лиги. Более того, ворота Юрия Дюпина в каждом из этих матчей оставались «сухими».

В 16 туре «Рубин» примет дома другую сенсацию осени РПЛ – «Факел» Сергея Ташуева.