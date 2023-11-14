Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Артём Дзюба вступил в драку с Сергеем Пиняевым.

«Я думаю, что это фейк. Я не думаю, что Дзюба совсем чокнулся. Он всё-таки уже в возрасте игрок. Он скорее должен воспитывать молодежь и давать пример, а не драться уж точно. Это же ни в какие ворота не лезет. Поэтому я не верю в это.

Если вдруг это окажется правдой, то это сильно повлияет на команду. Распри ни к чему хорошему не приведут. Команда делится на группы сразу, начинают завидовать и поддерживать какую-то сторону. И тренеру после таких случаев очень сложно сплотить коллектив», - сказал Пономарёв.