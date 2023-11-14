Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «Не думаю, что Дзюба совсем чокнулся» эксклюзив

14 Ноября 2023 • 23:02 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Артём Дзюба вступил в драку с Сергеем Пиняевым.

«Я думаю, что это фейк. Я не думаю, что Дзюба совсем чокнулся. Он всё-таки уже в возрасте игрок. Он скорее должен воспитывать молодежь и давать пример, а не драться уж точно. Это же ни в какие ворота не лезет. Поэтому я не верю в это.

Если вдруг это окажется правдой, то это сильно повлияет на команду. Распри ни к чему хорошему не приведут. Команда делится на группы сразу, начинают завидовать и поддерживать какую-то сторону. И тренеру после таких случаев очень сложно сплотить коллектив», - сказал Пономарёв.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Сергей Пиняев Владимир Пономарёв ещё теги

Новости по матчу

14 Ноября
20:00
Непомнящий предположил, из-за чего могли поконфликтовать Дзюба и Пиняев 1
15:34
Смородская: «Подозреваю, что конфликт между Дзюбой и Пиняевым был»
13 Ноября
23:32
Первак: «Ждал от Дзюбы большего»
20:10
Вера: «Локомотив» с лета ведёт переговоры о моём трансфере
19:33
Агент рассказал о состоянии Баринова
16:42
Названа лучшая связка игроков первого круга РПЛ
12 Ноября
22:30
Джикия скоро приступит к тренировкам в общей группе
18:10
Карпукас: «В своей карьере я вижу два пути: «Локомотив» в России или какой-либо европейский клуб»
13:23
У Глушенкова - 16 голевых действий за «Локомотив» с начала года, больше – только у одного игрока
11:48
Игрок «Крыльев Советов» Ежов: «Если останемся высоко и в конце сезона, будет прекрасно»
11 Ноября
18:36
Тикнизян не сыграет против «Крыльев Советов»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
14 Ноября
23:57 · Россия. Премьер-лига
Серб Ранджелович назвал любимое блюдо русской кухни
23:50 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Главное открытие первого круга РПЛ – Файзуллаев»
23:38 · Россия. Премьер-лига
Ранджелович: «Даже не зная языка, в России почти всё понимаю»
23:24 · Россия. Премьер-лига
Рахманович вновь вызван в сборную Боснии и Герцеговины
23:19 · Россия. Премьер-лига
Ранджелович – о Екатеринбурге: «Мне никогда не было так холодно»
23:12 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Рубина» рассказал, почему его клуб терял очки в первом круге
23:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Тюмени» порассуждали о возможном выходе в РПЛ
22:54 · Россия. Премьер-лига
Ранджелович: «Однажды Григорий Иванов позвал меня в русскую баню»
22:51 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Динамо» Бессмертный рассказал о работе под руководством Лички
22:45 · Россия. Премьер-лига
Ревишвили: «Семак был на поле как пчёлка – пахал, своё дело знал»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Ранджелович рассказал, почему не остался в «Урале»
22:39 · Россия. Премьер-лига
Символическая сборная первого круга РПЛ по версии WhoScored
22:33 · Россия. Премьер-лига
Ревишвили: «Сулейман Керимов часто приглашал домой всю команду»
22:26 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Зенит» и «Краснодар» своей ничьей обрадовали конкурентов»
22:20 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий – о конфликтах в раздевалке: «Это всё рабочие моменты»
Все новости
Рекомендуем