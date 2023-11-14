Ранджелович: «Однажды Григорий Иванов позвал меня в русскую баню»

Вингер «Рубина» Лазар Ранджелович прошлый сезон провёл в екатеринбургском «Урале». У серба остались приятные впечатления от знаменитого президента «шмелей» Григория Иванова.

«Однажды после победы он позвал меня в русскую баню — я очень удивился, но с удовольствием пошел. Оказалось, он так часто делал, чтобы получше футболистов узнать за пределами поля», - вспоминает Ранджелович для «Спорт-Экспресса».

Футболист добавил, что Иванов просто обожает футбол и свой футбольный клуб, на каждый выездной матч сопровождает команду и заботится об игроках.

«Следующие два-три дня я думал, что умер, баня забирает энергию», - добавляет Ранджелович.

Ранее Лазар рассказал, почему так и не остался в «Урале» и вернулся обратно в «Олимпиакос».