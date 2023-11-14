Защитник «Динамо» Бессмертный рассказал о работе под руководством Лички

Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный высказался о работе под руководством Марцела Лички.

Игрок отметил, что чешский специалист начал сразу раскрываться, и все футболисты сразу отметили, какой он прекрасный тренер и человек.

«Нет никакого разделения на молодых и старших. Он может поставить играть молодого игрока, а не искать опытного на свободное место. Как некоторые тренеры делают — спускают более опытного опорника на центрального защитника», - приводит слова Бессмертного «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» после первого круга РПЛ занимает третье место в турнирной таблице.