Ревишвили: «Семак был на поле как пчёлка – пахал, своё дело знал»

Бывший грузинский вратарь, а ныне агент Нукри Ревишвили вспомнил Сергея Семака. Вместе они были в казанском «Рубине» в чемпионские годы этого коллектива из столицы Татарстана.

«Сейчас в «Зените» создали систему, их будет очень трудно остановить в чемпионской гонке. Главный тренер Семак - мой друг. На поле он был как пчелка — пахал, четко знал свое дело. Каким был футболистом, таким стал и тренером», - вспоминает Ревишвили для Sport24.

Напомним, что Семак был игроком «Рубина» с 2008 по 2010 годы. Затем выступал за «Зенит» до 2013 года, а после начал свою тренерскую карьеру. С 2018 года Сергей Богданович – рулевой «Зенита», выигравший с клубом пять чемпионств подряд.

Ранее Ревишвили вспомнил ещё одного бывшего партнёра по «Рубину» - тёзку Семака - Рыжикова.