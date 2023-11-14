Ранджелович рассказал, почему не остался в «Урале»

Вингеру казанского «Рубина» Лазару Ранджеловичу 26 лет. Серб перешёл в клуб из столицы Татарстана в минувшем сентябре, однако «Рубин» - его не первая команда в России. Ещё в прошлом сезоне Лазар выступал в рядах екатеринбургского «Урала».

Футболист рассказал, почему не остался в Екатеринбурге после прошлого сезона, а ушёл обратно в «Олимпиакос» после аренды, которому и принадлежал.

«Урал» мог меня выкупить, я и сам хотел остаться, но, думаю, дело в цене — греки запросили больше, чем ожидали в Екатеринбурге. Футбол — это бизнес, в итоге всё лето я провел в Греции, потом появилось предложение «Рубина», - говорит Ранджелович для «Спорт-Экспресса».

Всего в сезоне у балканского футболиста 10 матчей без результативных действий.