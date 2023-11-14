Символическая сборная первого круга РПЛ по версии WhoScored

Стала известна символическая сборная первого круга по версии статистического портала WhoScored. В число 11 лучших футболистов попали три представителя питерского «Зенита».
Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар», 6,8*);
Защитники: Дмитрий Кабутов («Рубин», 7,0), Матиас Перес («Оренбург», 7,0), Сильвие Бегич («Урал». 7,0), Дуглас Сантос («Зенит», 7,2);
Полузащитники: Бенхамин Гарре («Крылья Советов», 7,3), Клаудиньо («Зенит», 7,4), Эдуард Сперцян («Краснодар», 7,1). Квинси Промес («Спартак», 7,3);
Нападающие: Матео Кассьерра («Зенит», 7,4), Дмитрий Воробьёв («Оренбург», 7,2).
* - средняя оценка за матч.
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