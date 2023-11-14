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Ревишвили: «Сулейман Керимов часто приглашал домой всю команду»

14 Ноября 2023 • 22:33 Комментировать

Бывший голкипер «Анжи» Нукри Ревишвили вспомнил тогдашнего владельца махачкалинского клуба Сулеймана Керимова.

«Сулейман часто приглашал всю команду к себе домой в свой трёхэтажный особняк. Сам по себе он простой человек, особо разговаривать не любил, но всегда спрашивал, нужно ли мне что-то», - говорит Ревишвили Sport24, добавляя, что Керимов старался близко общаться со всеми в той команде.

Напомним, что начал падение казавшийся великим проект «Анжи» ровно десять лет назад – осенью 2013 года, когда из команды стремительно начали уходить звёзды. А спустя девять лет, летом 2022 года «Анжи» окончательно потерял профессиональный статус.

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Евро-Футбол.Ру,
Анжи Сулейман Керимов Нукри Ревишвили ещё теги
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