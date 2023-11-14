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Александр Мостовой: «Зенит» и «Краснодар» своей ничьей обрадовали конкурентов»

14 Ноября 2023 • 22:26 Комментировать

Бывший российский футболист Александр Мостовой порассуждал о том, о чём пока можно только приблизительно рассуждать – это чемпионская гонка в РПЛ. Её участниками пока называют «Краснодар» и «Зенит», но впереди ещё целых 15 туров и всё может измениться.

«Краснодар» теперь будет играть с «Зенитом» дома – уже преимущество. А ещё сейчас все выровнялись в турнирной таблице. «Спартак» вымучал победу у «Ростова» и немного поднялся. «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью и тем самым обрадовали многие команды, которые позади них», - рассуждает Мостовой для Betonmobile.

На данный момент 32 балла у «быков», которые возглавляют РПЛ, 30 очков – у «Зенита». По 25 баллов имеют команды, которые делят с третьего по пятые места – столичные «Динамо», ЦСКА и самарские «Крылья Советов».

Кстати, Мостовой не только занимается экспертной деятельностью в СМИ, но и растёт как начинающий тренер. Ранее Александр мог поработать в клубе из далёкой Бразилии.

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Зенит Краснодар Александр Мостовой ещё теги
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