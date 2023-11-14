Непомнящий – о конфликтах в раздевалке: «Это всё рабочие моменты»

Одной из самых громких новостей вторника стал слух о конфликте в раздевалке московского «Локомотива» между Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым. Первым новостью об этом поделился инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Российский тренер и эксперт Валерий Непомнящий считает, что подобные потасовки в раздевалке – это нормальное явление, даже если Дзюба и Пиняев действительно вступили в конфликт.

«Это всё рабочие моменты. Вопрос в причине возникшего конфликта. Бывает, что кто-то в кого-то грубо «въехал» на тренировке или возникает спор по теме. Причины могут быть разные. Но это неравнодушие — это точно», - говорит Непомнящий «Газете.Ру».

Ранее Непомнящий предположил, что могло стать поводом к конфликту Дзюбы и Пиняева в раздевалке.

Потасовки между Дзюбой и Пиняевым не было – источник