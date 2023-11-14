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Рахимов порассуждал о трансферных планах «Рубина»

14 Ноября 2023 • 22:08 Комментировать
Рубин
...
Факел
26.11 16:30

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о трансферных планах казанцев грядущей зимой, до которой осталось совсем немного.

«Будем разговаривать с руководством скоро по этому поводу. Надо понимать, кто может уйти, кто может прийти. Все в процессе», - ответил Рашид Маматкулович телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что «рубиновые» под руководством Рахимова блестяще проводят последние пять матчей. Благодаря серии из четырёх побед и ничьей казанцы взлетели на восьмое место турнирной таблицы РПЛ с 22 баллами в копилке.

«На зарубежный или российский рынок ориентируемся? Ориентируемся на хороших футболистов», - добавляет Рахимов.

В следующем туре «Рубину» предстоит принять другую сенсацию футбольной осени в РПЛ – «Факел». Игра состоится после международной паузы.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов

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