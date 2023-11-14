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Ревишвили: «Анжи» - главная команда в моей карьере»

14 Ноября 2023 • 22:03 Комментировать

Бывший грузинский вратарь Нукри Ревишвили поиграл в четырёх российских клубах – «Рубине», «Тосно», «Краснодаре» и «Анжи». Однако именно махачкалинский клуб он назвал главным в своей карьере.

«В «Рубине» и «Краснодаре» я был счастлив, как и в «Тосно». Но лучшего всего проявил себя в Махачкале. Каждое трансферное окно к нам приходили фантастические игроки – Роберто Карлос, Мубарак Буссуфа. Жаль, что проект распался», - вспоминает Ревишвили для Sport24.

Он добавил, что даже представить не мог, что с «Анжи» случится такое. Но тревожные звонки стали появляться, по воспоминаниям Нукри тогда, когда команда стала базироваться в Москве и приезжать в Махачкалу исключительно на игры.

«Физически сложно и большие затраты», - заключил Ревишвили.

«Анжи» был окончательно расформирован летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Анжи Нукри Ревишвили
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