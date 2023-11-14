Игнатов оценил результаты «Спартака» в первом круге РПЛ

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о результатах столичного клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что в некоторых проигранных встречах «красно-белые» могли даже одержать победу, но при этом считает, что оценки нужно ставить в концовке чемпионата.

«Нам есть, в чем прибавлять. Будем работать, впереди пауза на сборные. Отдохнем, восстановимся, подготовимся к следующему непростому выезду», - приводит слова Игнатова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что подопечные Гильермо Абаскаля после 15 проведенных туров занимают шестое место в турнирной таблице. В следующем туре они на выезде сыграют против «Балтики».