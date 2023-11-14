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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк: «Александр Кержаков может вернуться в Россию, это лучше Сербии»

14 Ноября 2023 • 21:52 Комментировать

Футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что при получении достойного предложения Александру Кержакову имеет смысл вернуться в РПЛ.

«Конечно стоит вернуться, чемпионат России лучше сербского – сомнений нет. Думаю, что первая пятерка клубов нашей Первой лиги была бы в восьмерке сербской Премьер-лиги – стопроцентно», - рассуждает Селюк для «Спорта День за Днём».

Напомним, что ранее в РПЛ экс-бомбардир «Динамо» и «Зенита» тренировал «Нижний Новгород». Это было в сезоне-2021/22. Под руководством Александра нижегородцы финишировали на 11-м месте в турнирной таблице и выполнили задачу, сохранив место в элитном дивизионе на будущий год.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Дмитрий Селюк
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