В «Ахмате» назвали ситуацию после первого круга РПЛ тяжёлой

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о результатах грозненского клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что результаты первого круга - это точно не то, чего ожидали, поэтому нужно работать, чтобы исправить свое турнирное положение.

«Тяжёлая ситуация, из которой надо выходить. Руки не опускаем. Однозначно будем усиливаться зимой», - приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Грозненский клуб после первого круга располагается в зоне вылета (15-я позиция), имея в своём активе 12 очков.

В следующем туре подопечные Мирослава Ромащенко на выезде сыграют против «Оренбурга».