Орещук: «Во второй половине таблицы РПЛ нас ждут качели – мама не горюй»

Функционер и футбольный агент Роман Орещук уверен, что во втором круге положение команд второй восьмёрки РПЛ ещё не раз изменится.

«Поверьте мне, с 16 по 8 места такие качели нас ждут, что мама не горюй. «Сочи», «Ахмат», «Оренбург» еще будут свои очки брать, поэтому ни «Факелу», ни «Пари НН» расслабляться точно нельзя», - делится мыслями Орещук со «Спортом День за Днём».

Напомним, что «Факел» и «Пари НН» можно назвать прорывами первого круга среди записных аутсайдеров, так как при их ресурсах команды идут на 10-м и 9-м местах турнирной таблицы. Возглавляют команды соответственно Сергей Ташуев и Сергей Юран.