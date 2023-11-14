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Селюк: «Кержаков не виноват в увольнении из сербского «Спартака»

14 Ноября 2023 • 21:39 Комментировать

Футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о недавнем увольнении Александра Кержакова из «Спартака», представляющего город Суботица.

«Дело не в Кержакове, просто он приходит в клубы очень специфичные, где руководящие клубами ребята сами ничего не хотят давать, а требуют за одну копейку выиграть чемпионат. Я считаю, Кержаков – молодец», - говорит Селюк «Спорту День за Днём».

Напомним, что на данный момент «Спартак» идёт на 11-м месте в турнирной таблице. У клуба в копилке при Кержакове набралось 16 баллов, отставание от первой тройки – 10 очков, а от первого места, которое занимает «Партизан» - 24.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Дмитрий Селюк
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