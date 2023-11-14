Ревишвили рассказал, почему так рано закончил карьеру

Нукри Ревишвили в бытность футболистом успел поиграть во многих клубах. В их числе российские «Рубин», «Анжи» и «Краснодар». Спустя шесть лет 36-летний уже футбольный агент Ревишвили рассказал, почему попрощался с карьерой игрока в довольно раннем для голкипера возрасте 30 лет.

«Закончил из-за травм. Самая тяжелая — в матче против Испании: столкнулся с Бускетсом и сразу же оказался на операционном столе. Восстанавливался полгода, после — подписал контракт с «Рустави». Но практически сразу же понял: не тяну», - вспоминает Нукри для Sport24.

Он добавил, что после операции стал очень трудно заиграть как в прежние времена, а потом в семье футболиста произошла утрата - погибла его девятилетняя дочь.