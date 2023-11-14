В агентстве UN1QUE FOOTBAL, которое представляет интересы правого вингера «Палмейраса» Артура, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказались об интересе к форварду со стороны питерского «Зенита».

«Зенит» предложил за Артура 12 миллионов? Нам об этом ничего неизвестно», - заявили в агентстве UN1QUE FOOTBALL.

Ранее СМИ сообщали, что бразильский клуб готов продать своего игрока за 20 миллионов евро.

Контракт 25-летнего футболиста с «Палмейрасом» рассчитан до 31 декабря 2027 года.

В текущем сезоне Артур принял участие в 55 играх во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и тремя результативными передачами.