Гладилин: «Рано говорить, что Игнатов – основной в «Спартаке»

Ветеран столичного «Спартака» Валерий Гладилин высказался о роли 23-летнего полузащитника Михаила Игнатова в сегодняшнем составе «красно-белых».

«Игнатов становится основным игроком? Не думаю, конкуренция слишком большая. И до лидера тем более далеко ему. Ему надо стать твёрдым игроком стартового состава, вызываться в сборную России», - говорит Гладилин Legalbet.

Кстати, Игнатов проводит свой самый результативный сезон в карьере. В минувшие выходные он забил быстрый гол «Ростову» в очном матче (2:1), а подробнее о его успехах мы писали тут. Игнатов, напомним, является выпускником клубной академии «красно-белых».