Абаскаль и игроки «Спартака» посетили матч «Спартака» хоккейного

Игроки и тренеры столичного ФК «Спартак» поддержали своих красно-белых из ХК «Спартак».

Как сообщает «РИА Новости» на матче «Спартак» - «Динамо», который в эти минуты проходит на арене «Мегаспорт», присутствуют главный тренер ФК «Спартак» Гильермо Абаскаль, а также травмированный защитник Георгий Джикия, голкипер Илья Свинов и ещё два игрока обороны - Даниил Денисов и Леон Классен.

Кстати, вполне вероятно, что во время зимней паузы в РПЛ ХК «Спартак» сыграет на «Открытие Банк Арене». Матч может пройти в декабре или январе.