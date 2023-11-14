В «Зените» не стали раскрывать подробности травмы Кассьерры

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев не стал рассказывать подробности травмы нападающего Матео Кассьерры.
«Кассьерра не полетит в сборную Колумбии из-за повреждения. Сроки восстановления — врачебная тайна», - приводит слова Медведева Sport24.
Напомним, что форвард получил повержедение в матче 15-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара» (1:1).
Ранее в Федерации футбола Колумбии сообщили, что игрок отцеплен от состава на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года.
26-летний футболист является лучшим бомбардиром РПЛ с 12 забитыми мячами. Он провел 14 матчей.
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