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В «Зените» не стали раскрывать подробности травмы Кассьерры

14 Ноября 2023 • 21:13 Комментировать

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев не стал рассказывать подробности травмы нападающего Матео Кассьерры.

«Кассьерра не полетит в сборную Колумбии из-за повреждения. Сроки восстановления — врачебная тайна», - приводит слова Медведева Sport24.

Напомним, что форвард получил повержедение в матче 15-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара» (1:1).

Ранее в Федерации футбола Колумбии сообщили, что игрок отцеплен от состава на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года.

26-летний футболист является лучшим бомбардиром РПЛ с 12 забитыми мячами. Он провел 14 матчей. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев Матео Кассьерра ещё теги
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