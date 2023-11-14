Семшов: «Салтыков – боевитый парень, который хочет расти»

Бывший российский футболист, а теперь тренер Игорь Семшов оценил прогресс Никиты Салтыкова. Этот молодой футболист считается некоторыми экспертами одним из открытий текущего сезона Российской премьер-лиги.

«Бросилось в глаза, как он ярко играл за «Акрон» еще в Первой лиге. Он боевитый парень, который хочет расти, обостряет, не боится играть в футбол, независимо от того, против кого он выходит на поле», - характеризует Салтыкова Семшов для «РБ Спорта».

Кстати, всего у Салтыкова в этом сезоне в активе в 18 официальных матчах четыре гола и четыре ассиста. И да, ему всего 19 лет.

Ранее сообщалось, что Никита по причине здоровья пропустит сбор молодёжной национальной команды России.