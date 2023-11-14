Экс-вратарь «Рубина» назвал секрет футбольного долголетия Рыжикова

Бывший вратарь казанского «Рубина» Нукри Ревишвили находился в казанском клубе вместе со знаменитым российским вратарём Сергеем Рыжиковым. Он доиграл до 40 лет, а ныне является начинающим тренером.

Ревишвили порассуждал о причинах футбольного долголетия Рыжикова.

«Его секрет – в дисциплине: как на поле, так и за ним. Всё зависит от образа жизни. Для стабильной игре после 30 лет нужно во многом себя ограничивать — отказываться от 99% вещей, которые были до», - говорит Ревишвили для Sport24.

Рыжиков завершил карьеру в 40 лет в «Тамбове» в 2021 году. В «Рубине» Сергей выступал с 2008 по 2018 годы.