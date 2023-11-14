Радич уверен, что Кержаков ещё может поработать в Сербии

Бывший сербский голкипер Деян Радич не сомневается, что начинающий российский тренер Александр Кержаков ещё может поработать в Сербии.

Напомним, что минувшим вечером Кержаков был уволен из «Спартака» из города Суботица. Проработал он в этой команде с прошедшего лета.

«У Кержакова в Сербии хорошая репутация. Он отличный в прошлом футболист, неплохо начал работу и находится лишь в начале карьеры. Не удивлюсь, если его позовёт какой-то другой сербский клуб», - размышляет Радич для «РБ Спорта».

Ранее Кержаков самостоятельно возглавлял «Томь», «Нижний Новгород» и «Кармиотиссу» с Кипра.

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