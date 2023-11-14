Ревишвили – о победе «Рубина» над «Барселоной»: «Были уверены, что проиграем»

14 лет этой осенью исполнилось с момента легендарной победы казанского «Рубина» над «Барселоной» в рамках группового этапа Лиги чемпионов-2009/10. Бывший голкипер казанцев Нукри Ревишвили вспомнил обстоятельства этого сенсационного успеха в истории «Рубина».

«Мы были уверены, что проиграем. Единственный, кто верил в победу – Курбан Бердыев. Он разобрал соперника до мельчайших подробностей. Ребята на поле уже знали, как играть против Месси, Алвеса, Ибрагимовича», - вспоминает Ревишвили для Sport24.

Напомним, что казанцы увезли из Барселоны победу со счётом 2:1. Голами в составе «рубиновых» отметились Гёкдениз Карадениз и Александр Рязанцев, у «Барселоны» - Златан Ибрагимович.

«Удача тоже на нашей стороне была. Футбольный бог посмотрел на нашу подготовку и добавил фарта», - добавляет Ревишвили.