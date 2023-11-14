Нападающий питерского «Зенита» Матео Кассьерра не сыграет за сборную Колумбии в отборочных матчах на чемпионат мира 2026 года, об этом сообщила пресс-служба местной Федерации футбола.

«Тренер Нестор Лоренцо, его тренерский штаб и группа игроков желают Матео Кассьерре скорейшего выздоровления, надеясь, что при следующей возможности он снова сможет стать частью сборной Колумбии», - говорится в заявлении.

Напомним, что лучший бомбардир нынешнего сезона РПЛ получил повреждение в матче 15-го тура против «Краснодара» (1:1).

Сборная Колумбии сыграет против сборных Бразилии (17.11) и Парагвая (22.11).