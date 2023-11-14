Мелик-Гусейнов отреагировал на слухи о Севиякне и ЦСКА

Генеральный директор нижегородского «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о слухах, которые связывают в СМИ в последнее время Эдгара Севикяна и российский топ-клуб – ЦСКА.

«Это всё лишь рассуждения, слухи. Эдгар хорошо себя проявляет в команде, является очень важным, знаковым игроком. Каких-то переговоров, которые были бы близки к завершению, нет», - говорит Мелик-Гусейнов «Чемпионату».

Напомним, что уроженец Москвы Севикян в этом сезоне сыграл во всех официальных матчах «горожан» во всех турнирах и отметился в них семью забитыми голами – четырьмя в РПЛ и тремя – в Кубке России.

«Недели не проходит, чтобы по Эдгару ни слуха не было», - добавляет Мелик-Гусейнов.