Глава «Локомотива» Нагорных: «Вся борьба в РПЛ впереди»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о результатах столичного клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер отметил, что итоги нужно подводить в зимней паузе, ведь впереди ещё важные матчи, да и к тому же плотность в таблице слишком высока.

«Мы прогнозировали, что чемпионат в этом году будет очень упорным, — так оно и получается. От третьего места до седьмого — три очка. Вся борьба ещё впереди», - приводит слова Нагорных «Чемпионат».

После 15 проведенных туров столичный клуб занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 24 очка.