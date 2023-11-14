Ревишвили назвал лучшего игрока в чемпионских лет «Рубина»

В 2008 и 2009 годах казанский «Рубин» два раза подряд становился чемпионом России. Спустя 15 лет бывший вратарь казанцев Нукри Ревишвили назвал лучшего игрока «рубиновых» той поры.

«Было много хороших игроков — Ребров, Милошевич, Карадениз. Но лучший — Домингес. Мог в одиночку выиграть матч», - говорит Ревишвили Sport24.

Напомним, что аргентинец Алехандро Домингес выступал в РФПЛ с 2004 по 2009 годы. По 2006 год был в «Рубине», затем на два года ушёл в «Зенит», а завершил свою российскую историю вновь в «Рубине».

Напомним, что возглавлял «Рубин» в тех чемпионских сезонах Курбан Бердыев, ныне тренирующий махачкалинское «Динамо».