В «Ахмате» не ведут поиск нового главного тренера

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о будущем главного тренера грозненского клуба Мирослава Ромащенко.

Спортивный функционер отметил, что Ромащенко на данный момент является главным тренером и готовит команду к ближайшим матчам.

Однако он рассказал, что не знает, какое решение примет руководство клуба.

«Надеемся, что результаты изменятся, ситуацию тренерский штаб выправит. Мы надеемся, что всё будет хорошо. Поисками тренера клуб сегодня не занимается», - приводит слова Газзаева «Чемпионат».

«Ахмат» после первого круга занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 12 очков.