Бывший вратарь «Рубина», «Краснодара» и «Анжи», а теперь футбольный агент Нукри Ревишвили уверен, что грузинские футболисты не перестанут ехать в Россию, несмотря на политическую изоляцию российского спорта и санкций от западных стран.

«Не вижу ситуации, при которой грузинские игроки перестанут ехать в Россию. Это никак не сказывается на репутации», - говорит Ревишвили для Sport24.

По его мнению, единственной проблемой для переезда грузина в РПЛ могут стать санкции, из-за действия которых дальнейший переезд из России в европейский клуб может быть затруднён.

«Настораживает только это», - добавляет Нукри.

Ранее экс-вратарь рассказал о футбольном буме в Грузии.