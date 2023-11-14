Гранат: Я не удивлен, что «Динамо» на третьем месте

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о результатах столичного клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что не удивлён тому, что «бело-голубые» находятся в тройке лидеров, но при этом он считает, что можно было бы выступить лучше.

«По ходу матчей команда выигрывала, но упускала результат. У «Динамо» сильный состав и очень хороший тренер. Считаю, что Личка прогрессирует в клубе», - приводит слова Граната «РБ Спорт».

Напомним, что «Динамо» после 15 проведенных туров занимает третье место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» семь баллов.