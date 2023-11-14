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Непомнящий предположил, из-за чего могли поконфликтовать Дзюба и Пиняев

14 Ноября 2023 • 20:00 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Российский тренер и футбольный эксперт Валерий Непомнящий отреагировал на слухи о драке Артёма Дзюбы и Сергея Пиняева. По информации Ивана Карпова, опытный футболист и тинейджер «Локо» подрались после ничьей со «Спартаком» (1:1) недельной давности.

«Видел эпизоды в играх «Локомотива», когда Артем был не совсем доволен продолжением атаки со стороны Пиняева. Но это никак не может быть конфликтом. Возможно, Артем ему «напихал», - говорит Непомнящий «Газете.Ру», добавляя, что в «Локомотиве» вряд ли царит нездоровая атмосфера.

Ранее один из источников предположил, что потасовки между Дзюбой и Пиняевым вовсе не было.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Непомнящий Артём Дзюба Сергей Пиняев ещё теги

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