Непомнящий предположил, из-за чего могли поконфликтовать Дзюба и Пиняев

Российский тренер и футбольный эксперт Валерий Непомнящий отреагировал на слухи о драке Артёма Дзюбы и Сергея Пиняева. По информации Ивана Карпова, опытный футболист и тинейджер «Локо» подрались после ничьей со «Спартаком» (1:1) недельной давности.

«Видел эпизоды в играх «Локомотива», когда Артем был не совсем доволен продолжением атаки со стороны Пиняева. Но это никак не может быть конфликтом. Возможно, Артем ему «напихал», - говорит Непомнящий «Газете.Ру», добавляя, что в «Локомотиве» вряд ли царит нездоровая атмосфера.

Ранее один из источников предположил, что потасовки между Дзюбой и Пиняевым вовсе не было.