Казанский «Рубин» снова может регистрировать новичков. Об этом сообщает официальный телеграм-канал РФС. Клуб исполнил решения палаты РФС по разрешению споров.

Напомним, что на казанский клуб ранее наложили запрет в связи с задолженностью одному из бывших тренеров. Запрет в итоге действовал менее пары недель и вне трансферного окна.

«Рубин» в последних пяти матчах набрал отличную форму и одержал четыре победы и один матч свёл к ничьей. Ни разу в этой серии казанцы не пропустили в свои ворота.

После первого круга клуб из столицы Татарстана идёт на восьмом месте турнирной таблицы с 22 баллами в активе.