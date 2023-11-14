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С «Рубина» сняли запрет на регистрацию новичков официально

14 Ноября 2023 • 19:49 Комментировать
Рубин
...
Факел
26.11 16:30

Казанский «Рубин» снова может регистрировать новичков. Об этом сообщает официальный телеграм-канал РФС. Клуб исполнил решения палаты РФС по разрешению споров.

Напомним, что на казанский клуб ранее наложили запрет в связи с задолженностью одному из бывших тренеров. Запрет в итоге действовал менее пары недель и вне трансферного окна.

«Рубин» в последних пяти матчах набрал отличную форму и одержал четыре победы и один матч свёл к ничьей. Ни разу в этой серии казанцы не пропустили в свои ворота.

После первого круга клуб из столицы Татарстана идёт на восьмом месте турнирной таблицы с 22 баллами в активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин

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