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Борис Игнатьев - об Александре Кержакове: «Судьба любого тренера сопряжена с увольнениями»

14 Ноября 2023 • 19:42 Комментировать

Ветеран советского и российского тренерского дела Борис Игнатьев не видит ничего страшного в увольнении Александра Кержакова из «Спартака» из Суботицы.

«Судьба любого тренера сопряжена с обязательными увольнениями, приёмами на работу и опять увольнениями. Только бухгалтер, надев нарукавники, может до пенсии служить какому-то одному учреждению», - говорит Игнатьев «Газете.Ру».

Напомним, что Кержакова уволили из сербского «Спартака» минувшим вечером. Он проработал в клубе с лета, под руководством специалиста до увольнения «Спартак» шёл на 11-м месте турнирной таблицы сербского чемпионата.

Ранее заграничный опыт Кержакова на Балканах прокомментировал бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Борис Игнатьев
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