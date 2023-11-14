Наумов назвал лучшего игрока «Локомотива» в первом круге РПЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов рассказал, кого считает лучшим игроком столичного клуба в первом круге Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер отметил, что ему очень нравится, как играет Артём Карпукас.

«Несмотря на то, что он много пропустил, несмотря на то, что есть Дзюба, несмотря на то, что Тикнизян неплохо выглядит. Но отсутствие Карпукаса сразу негативно сказалось на игре «железнодорожников», - приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

В текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 11 матчах чемпионата России, но не смог отметиться результативными действиями.