В «Динамо» оценили результаты первого круга РПЛ

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о выступлениях столичного клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер отметил, что «бело-голубые» потеряли много очков, но считает, что у них есть много пространства для развития.

«Есть ощущение, что если бы не упустили столько очков, то были бы близко к первому месту. Неуверенно проводим концовки матчей», - приводит слова Пивоварова Sport24.

Напомним, что после первого круга подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 очков. В следующем туре они сыграют против ЦСКА.