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Вайсс отреагировал на слухи, связывающие его с «Сочи»

14 Ноября 2023 • 19:23 Комментировать

Словацкий тренер Владимир Вайсс отреагировал на прозвучавшие в эфире Youtube-шоу «Коммент.Live» слухи о том, что он может возглавить аутсайдера РПЛ – «Сочи».

«Прямо сейчас не могу это прокомментировать. Сейчас я работаю в «Словане» и пока сконцентрирован на работе в словацком клубе», - цитирует Вайсса портал Metaratings.

Напомним, что сейчас 59-летний специалист является главным тренером «Слована» из столицы Словакии – Братиславы. В России в 2007 году Владимир возглавлял раменский «Сатурн», также на протяжении карьеры работал в сборных Словакии, Грузии и алматинском «Кайрате».

«Сочи» продолжает после первого круга РПЛ идти на самом последнем, 16-м месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Вайсс Сочи
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