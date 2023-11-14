Чанов — о словах Василия Березуцкого: Если уж уезжать за границу, то так, как уехал Головин

Бывший вратарь сборной СССР Вячеслав Чанов высказался о призыве бывшего футболиста московского ЦСКА Василия Березуцкого отечественным спортсменам уезжать за границу при любой возможности.

Специалист отметил, что ему неинтересно, как, например, играет голкипер Андрей Лунёв в азербайджанском «Карабахе», и если уезжать, то делать это, как Александр Головин, Далер Кузяев или Арсен Захарян.

«Переходить можно в чемпионат хотя бы среднего европейского уровня. А иначе можно поехать в чемпионат Конго или куда-то ещё подальше. Я считаю, что нужно себя тоже уважать», - приводит слова Чанова Vprognoze.ru.