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Чанов — о словах Василия Березуцкого: Если уж уезжать за границу, то так, как уехал Головин

14 Ноября 2023 • 19:18 Комментировать

Бывший вратарь сборной СССР Вячеслав Чанов высказался о призыве бывшего футболиста московского ЦСКА Василия Березуцкого отечественным спортсменам уезжать за границу при любой возможности.

Специалист отметил, что ему неинтересно, как, например, играет голкипер Андрей Лунёв в азербайджанском «Карабахе», и если уезжать, то делать это, как Александр Головин, Далер Кузяев или Арсен Захарян. 

«Переходить можно в чемпионат хотя бы среднего европейского уровня. А иначе можно поехать в чемпионат Конго или куда-то ещё подальше. Я считаю, что нужно себя тоже уважать», - приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Березуцкий Вячеслав Чанов
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