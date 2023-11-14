Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Ахмате» рассказали, ищут ли замену Ромащенко

14 Ноября 2023 • 19:14 Комментировать
Оренбург
...
Ахмат
26.11 12:00

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев ответил на вопрос о будущем Мирослава Ромащенко на посту главного тренера команды.

«По главному тренеру решение примет президент. На сегодняшний день Мирослав Ромащенко — главный тренер «Ахмата». Поисками тренера сегодня клуб не занимается», — заявил функционер «Чемпионату».

Напомним, 49-летний Ромащенко возглавил грозненский коллектив в августе этого года. По итогам первого круга в копилке «Ахмата» 12 очков и предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Стоит сказать, что «Ахмат» не может выиграть уже в восьми матчах чемпионата подряд.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Ромащенко Ахмат Руслан Газзаев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Ноября
14:30
​Лучше борща: Вера выделил блюдо русской кухни
13 Ноября
22:49
Орещук назвал команду РПЛ, которая в первом круге не оправдала ожиданий
22:21
Титов не думает, что Ромащенко будет уволен в ближайшее время
20:45
Стукалов назвал главную проблему «Динамо»
17:10
«Оренбург» озвучил задачу в РПЛ
17:00
В «Оренбурге» рассказали о доверии к Деограсии
16:58
Эксперт намекает, что Ромащенко уволят в течение двух дней
15:29
Андреев: «Оренбург» мог находиться и выше в турнирной таблице»
11:33
Вера: «Саудовская Аравия или Россия? Хотел бы продолжить карьеру в России»
10:32
Игрок «Ростова» Вахания — о матче со «Спартаком»: «Можно сказать, что первый тайм мы провалили»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ АХМАТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 14 Ноября
19:25 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» оценили результаты первого круга РПЛ
19:23 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Краснодар» нацелился на чемпионство, их время пришло
19:23 · Россия. Премьер-лига
Вайсс отреагировал на слухи, связывающие его с «Сочи»
19:18 · Россия. Премьер-лига
Чанов — о словах Василия Березуцкого: Если уж уезжать за границу, то так, как уехал Головин
19:14 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» рассказали, ищут ли замену Ромащенко
19:11 · Россия. Премьер-лига
Сенников предположил, почему Дзюба и Пиняев могли поконфликтовать
19:06 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Я за то, чтобы наши бывшие футболисты развивали футбол в России»
19:04 · Россия. Премьер-лига
Наумов — о словах Березуцкого: Мне кажется, он сказал немного жёстко
18:58 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев отреагировал на отставку Александра Кержакова
18:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
Лебеденко: «Моя семья меня дисциплинирует»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Булыкин — о работе Кержакова в Сербии: «Это очень ценный опыт»
18:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Лебеденко подтвердил, что завершит карьеру в «Торпедо»
18:40 · Россия. Премьер-лига
Ревишвили объяснил трансфер Сазонова в «Торино»
18:35 · Россия. Премьер-лига
Андреев: «Никаких переговоров с «Динамо» по Воробьёву у «Оренбурга» нет»
18:31 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «Сочи» нужно такое желание, как у «Факела» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем