В «Ахмате» рассказали, ищут ли замену Ромащенко

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев ответил на вопрос о будущем Мирослава Ромащенко на посту главного тренера команды.

«По главному тренеру решение примет президент. На сегодняшний день Мирослав Ромащенко — главный тренер «Ахмата». Поисками тренера сегодня клуб не занимается», — заявил функционер «Чемпионату».

Напомним, 49-летний Ромащенко возглавил грозненский коллектив в августе этого года. По итогам первого круга в копилке «Ахмата» 12 очков и предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Стоит сказать, что «Ахмат» не может выиграть уже в восьми матчах чемпионата подряд.