Сенников предположил, почему Дзюба и Пиняев могли поконфликтовать

Дмитрий Сенников, бывший игрок столичного «Локомотива» предположил, почему мог случиться конфликт между опытным форвардом Артёмом Дзюбой и молодым полузащитником Сергеем Пиняевым.

Ранее о том, что футболисты подрались в раздевалке, сообщил Иван Карпов.

«К Пиняеву есть вопросы по его игре. Возможно, Дзюба по этому поводу и спрашивает. Сергей — хороший, перспективный футболист, ему выдали много авансов. Но пора уже доказывать, давать результат», - говорит Сенников телеканалу «Матч ТВ».

На информацию Карпова отреагировали в пресс-службе «Локомотива».