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Булыкин: «Я за то, чтобы наши бывшие футболисты развивали футбол в России»

14 Ноября 2023 • 19:06 Комментировать

Экс-футболист немецкого «Байера» Дмитрий Булыкин поделился мнением о будущем Александра Кержакова.

Ранее 40-летний россиянин был уволен с поста главного тренера «Спартака» из Суботицы.

«Я за то, чтобы наши бывшие футболисты развивали футбол в России и передавали опыт. Если Кержаков хочет работать за границей, то пусть пытается. Но это будет намного тяжелее, чем в России», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

По мнению эксперта, в других странах российским тренерам сложнее себя проявить, ведь там есть языковой барьер.

Напомним, Кержаков работал в академии «Зенита», юношеских российских сборных, «Томи», «Пари НН», кипрской «Кармиотиссе» и сербском «Спартаке».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Александр Кержаков
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