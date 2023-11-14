Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов — о словах Березуцкого: Мне кажется, он сказал немного жёстко

14 Ноября 2023 • 19:04 Комментировать

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о словах экс-капитана сборной России Василия Березуцкого, который считает, что все молодые российские спортсмены при первой же возможности должны уезжать за границу на любых условиях.

Наумов считает, что Березуцкий сказал немного жёстко, но, по его мнению, любой специалист обязательно порекомендует спортсмену, который хочет прогрессировать, уезжать.

«Но уезжать не с целью обидеть Россию, а чтобы попасть в более сильный чемпионат. Вот такую цель можно только приветствовать», - приводит слова Наумова Vprognoze.ru

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Василий Березуцкий Николай Наумов
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 14 Ноября
19:25 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» оценили результаты первого круга РПЛ
19:23 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Краснодар» нацелился на чемпионство, их время пришло
19:23 · Россия. Премьер-лига
Вайсс отреагировал на слухи, связывающие его с «Сочи»
19:18 · Россия. Премьер-лига
Чанов — о словах Василия Березуцкого: Если уж уезжать за границу, то так, как уехал Головин
19:14 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» рассказали, ищут ли замену Ромащенко
19:11 · Россия. Премьер-лига
Сенников предположил, почему Дзюба и Пиняев могли поконфликтовать
19:06 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Я за то, чтобы наши бывшие футболисты развивали футбол в России»
19:04 · Россия. Премьер-лига
Наумов — о словах Березуцкого: Мне кажется, он сказал немного жёстко
18:58 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев отреагировал на отставку Александра Кержакова
18:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
Лебеденко: «Моя семья меня дисциплинирует»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Булыкин — о работе Кержакова в Сербии: «Это очень ценный опыт»
18:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Лебеденко подтвердил, что завершит карьеру в «Торпедо»
18:40 · Россия. Премьер-лига
Ревишвили объяснил трансфер Сазонова в «Торино»
18:35 · Россия. Премьер-лига
Андреев: «Никаких переговоров с «Динамо» по Воробьёву у «Оренбурга» нет»
18:31 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «Сочи» нужно такое желание, как у «Факела» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем