Наумов — о словах Березуцкого: Мне кажется, он сказал немного жёстко

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о словах экс-капитана сборной России Василия Березуцкого, который считает, что все молодые российские спортсмены при первой же возможности должны уезжать за границу на любых условиях.

Наумов считает, что Березуцкий сказал немного жёстко, но, по его мнению, любой специалист обязательно порекомендует спортсмену, который хочет прогрессировать, уезжать.

«Но уезжать не с целью обидеть Россию, а чтобы попасть в более сильный чемпионат. Вот такую цель можно только приветствовать», - приводит слова Наумова Vprognoze.ru.