Борис Игнатьев отреагировал на отставку Александра Кержакова

Известный тренер Борис Игнатьев прокомментировал увольнение российского специалиста Александра Кержакова из сербского «Спартака».

По мнению эксперта, молодым тренерам не нужно торопиться и идти в сильные российские клубы, такие как «Спартак», «Динамо» или «Зенит».

«Не играет роли, будет Саша работать в России или еще где-то. Наверное, он должен, исходя из того, как он пережил эту ситуацию, по прошествии какого-то времени возобновлять тренерскую деятельность», — цитирует Игнатьева «Газета.Ру».

Ранее сербский клуб объявил об отставке 40-летнего Кержакова. Под его руководством «Спартак» из Суботицы провел 15 матчей, в которых одержал пять побед, один раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.