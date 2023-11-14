Булыкин — о работе Кержакова в Сербии: «Это очень ценный опыт»

Экс-форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин отреагировал на отставку Александра Кержакова с должности наставника сербского «Спартака».

«Конечно, это очень ценный опыт. Не знаю, как у него там складывалось, был ли языковой барьер. Если ему удавалось со всеми общаться на языке, то это громадный опыт для него», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Эксперт признался, что хотел бы видеть больше бывших игроков в чемпионате России на должности тренеров, ведь у иностранных специалистов совсем другой менталитет.

40-летний Кержаков возглавлял «Спартак» с лета этого года. 13 ноября он покинул пост главного тренера команды по причине неудовлетворительных результатов.

На данный момент «Спартак» находится на 11-й позиции в сербской Суперлиге, имея в своем активе 16 зачетных баллов.