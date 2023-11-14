Ревишвили объяснил трансфер Сазонова в «Торино»

Минувшим летом защитник Саба Сазонов перебрался из столичного «Динамо» в клуб итальянской Серии А – «Торино». Бывший голкипер, а ныне футбольный агент Нукри Ревишвили объяснил, благодаря чему трансферу удалось состояться.

«Саба тяжело вкатывался в прошлом сезоне, но после хорошо сыграл на молодёжном Евро, где европейские скауты его и присмотрели. Помимо «Торино» у него были варианты в Германии и Франции», - объясняет Ревишвили порталу Sport24.

21-летний Саба сыграл за свой новый клуб лишь в трёх матчах, не отличившись в них пока результативными действиями.