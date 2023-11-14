«В «Локо» сплошная дедовщина и мафия»: реакция соцсетей на разборки Дзюбы с Пиняевым

В прессу прорвалась информация о конфликте после дерби со «Спартаком» (1:1) между нападающими московского «Локомотива» 35-летним Артёмом Дзюбой и 19-летним Сергеем Пиняевым. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало реакцию на этот инцидент из социальных сетей.

«Я думаю, многие бы хотели напихать Пиняеву за то, как он играет» – Артемий М.

«Не стыдно маленьких обижать, детина?» –Виталий Т.

«Одно на уме, руками размахивать, ничего не меняется», – Макс М.

«Рука чешется! До дома не мог потерпеть…» – Иван М.

«Вы Дзюбу видели? Если бы они подрались, то новость звучала бы: «Дзюба надавал лещей Пиняеву», – Василий З.

«Палыч бы вовсе сказал, что это неплохо, это от небезразличия», – Leonid S.

«Покупаем Дзюбу. Обвиняем главного тренера, что с приходом Дзюбы атмосфера в команде испорчена. Галактионов же не сам его привёл», – Юрий М.

«Следующую статейку толканут про поножовщину Фассона и Тикнизяна после Ахмата)))», – Владимир Ч.

«Какой Дзюба сейчас по духу победитель? Контракт есть, деньги капают. Как только заменили его то сразу пару положили», –Сергей К.

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«Да ещё и Бара пару раз поорал, так что в «Локо» сплошная дедовщина и мафия», – Надежда К.

«Да даже если подрались, камон. Мужской коллектив, ничего такого. А то, что Леонченко свой нос суёт не в свое дело, это уже другое», – potato c.

Кирилл Иванцов