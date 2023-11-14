Андреев: «Никаких переговоров с «Динамо» по Воробьёву у «Оренбурга» нет»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев снова высказался о слухах, что связывают форварда уральского клуба Дмитрия Воробьёва с московским «Динамо». По словам Андреева, даже переговорная часть у клубов по этому вопросу не стартовала.

«Никаких предложений от «Динамо» по Воробьеву не было. Не вступали даже в какую‑то переговорную часть», - говорит Андреев телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что в активе Воробьёва в этом сезоне 15 матчей, в которых он оформил пять голов и один ассист. Дмитрий является воспитанником академии «Краснодара», за «Оренбург» выступает с зимы 2021 года.