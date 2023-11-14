Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил выступление «Сочи» в первом круге чемпионата России.

- У «Сочи» вообще всё как-то грустно. Может, они и не останутся в Премьер-лиге, если зимой не усилятся, если какую-то свежую кровь не вольют. «Сочи» – команда специфическая. Сначала туда пришли люди, у которых была мотивация, и тренер был мотиватор. Те люди имели потенциал. Играли, боролись, трудились, стремились доказывать. А сейчас там потенциала практически ни у кого нет. Вот если добавить туда такое желание, как у «Факела», тогда шансов остаться больше будет.

По итогам 15 туров «Сочи» замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги с 10 очками.